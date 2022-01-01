Uludağ'da yılbaşı coşkusu - Haberler
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Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz 2 yıl pandemi sebebiyle kutlamaların ara verildiği Uludağ'da 2022 yılı coşkuyla kutlandı.

Geçtiğimiz 2 yıl pandemi sebebiyle kutlamaların ara verildiği Uludağ'da 2022 yılı coşkuyla kutlandı.

Ülkemizin en önemli kış turizm yeri olan Uludağ'da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Birçok otelde yılbaşı eğlencesi düzenlenirken birçok sanatçı sahne aldı. Bazı vatandaşlarda soğuk havaya rağmen Uludağ'daki 1. oteller bölgesi ve 2. oteller bölgesi pistleri doldurarak yeni yılı pistlerde kar üzerinde karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Uludağ'da havai fişek gösterisi düzenledi. Görsel şölen, Uludağ'a gelen tatilciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Öte yandan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik tedbirleri aldı.

(Berktuğ Öncü - Ali Kamur - Hakan Gönül/ İHA)

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

Uludağ'da yılbaşı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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