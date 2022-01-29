Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini belirten Cem Işıklı da, "Tatil için buradayım. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli" ifadelerini kullandı.