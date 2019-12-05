Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)
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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)

DAĞCILARIN ULUDAĞ YOLUNDAN GEÇİŞİ KAMERADAUludağ'da geçen pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

05.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:43
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)

DAĞCILARIN YOLUNDAN GEÇİŞİ KAMERADA

Uludağ'da geçen pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 4 gündür alınamayan Alpaslan ve Sarp'ın, Uludağ'a çıkmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Alpaslan ve Sarp'ın Uludağ Milli Park gişelerinden saat 07.51'de 34 SK 2280 plakalı otomobille geçtiği görüldü.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: DHA
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