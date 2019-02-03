Uludağ'da 2019 Winterfest'e Binlerce Üniversiteli Akın Etti

BURSA Uludağ'da sömestir tatilinin son günü pistler doldu. Binlerce üniversite öğrencisi Bilyoner Winterfest 2019'un ikinci periyodu için Uludağ'a akın ederken, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Telesiyej ve teleferik önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sömestir tatilini Uludağ'da geçiren tatilciler bugün dönüşe başladı. Binlerce üniversite öğrencisi ise Bilyoner Winterfest 2019'un ikinci periyodu için Uludağ'a akın etti. Pistlerde adım atacak yer kalmadı. Bu yoğunlukla birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren günübirlikçiler, piknik alanları ve ormanların içerisinde mangal yaparak haftanın yorgunluğunu attı. Uludağ'a araçlarıyla gitmek isteyenler Milli Parklar gişelerinde, teleferikle çıkmak isteyenler ise istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otellerde yer bulamayan tatilciler geri dönmek zorunda kaldı. Tatilcilerden Mustafa Cangül, "Manisa'dan geldik. Pistler çok kalabalık, kayak yapamıyoruz. Oteller dolu, kalacak yer bulamıyoruz. Geri dönmek zorunda kaldık" dedi.

'YAKLAŞIK 8 BİN ÖĞRENCİ AĞIRLANIYOR'

Sömestir tatilinin ardından Uludağ'da Bilyoner Winterfest 2019 ise, bugün ikinci periyodu ile binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Bilyoner Winterfest'te gece ünlü sanatçılar sahne alacak. Gündüzleri de DJ performanslarıyla tatilciler eğlenceli dakikalar geçirecek. Bilyoner Winterfest ve Ark Organizasyon'un kurucu üyesi Kayahan Göltepe, "Bilyoner Winterfest'i 23 senedir aralıksız bir şekilde gençler için düzenliyoruz. Festivalimiz 30 Ocak'ta başladı, 14 Şubat'a kadar aralıksız devam edecek. Türkiye'den yaklaşık 8 bin üniversite öğrencisini Uludağ'da buluşturuyoruz. Aynı zamanda 5 farklı ülkeden Yunanistan, Ukrayna, Hollanda, İran ve Hırvatistan'dan üniversite öğrencilerini ağırlıyoruz. Festivalin ilk periyodu güzel ve yoğun geçti. 2'nci periyot bugün başlıyor. Her periyoda meşaleli gece kayağı, havai fişek gösterileri düzenleyip gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Festivalde her şey üniversite öğrencileri için tasarlandı. İndirim üzerine kurulmuş bir festival diyebilirim" dedi.

- Bursa

Kaynak: DHA