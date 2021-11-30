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Uludağ beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Haberler | Güncel

- Uludağ beyaza büründü Marmara'da fırtına ve sağanak yağmur etkili olurken, Uludağ beyaz gelinliğini giydi Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - - Uludağ beyaza büründü

Marmara'da fırtına ve sağanak yağmur etkili olurken, Uludağ beyaz gelinliğini giydi

BURSA - Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sabah saatlerinde başlayan Kar yağışı ile beyaza büründü.

Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar sürprizi yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, birinci ve ikinci oteller bölgesi, Sarıalan ve Çobankaya bölgeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da sıcaklığın gündüz eksi 1, gece saatlerinde eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Uludağ'da kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Uludağ beyaza büründü

Uludağ beyaza büründü

Uludağ beyaza büründü

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