Uludağ'a çıkacaklara uyarı
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Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

12.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:42
Uludağ'a çıkacaklara uyarı

'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan 'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattının bakıma alındığı açıklandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan teleferikle alakalı Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz 11-15 Kasım tarihleri arasında kışlık bakım sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Uludağ'a çıkacaklara uyarı
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