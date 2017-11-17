Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 80. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Öğretmenevi önünde başlayan törende, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve diğer kurum yetkilileri ile öğrenciler Atatürk'ün kente gelişinde Öğretmenevi'nde konakladığı odayı gezerek yatağına karanfil bıraktı.



Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Kaldırım, Atatürk'ün mert, yiğit, vatansever ve bayrak aşığı insanların yurdu Elazığ'a teşrifinin 80. yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutladıklarını belirtti.



Atatürk'ün 80 yıl önceki gibi yanlarında, aralarında ve kalplerinde olduğunu kaydeden Kaldırım, deftere şunları yazdı:



"Ne mutlu biz Elazığlılar böyle şerefle yad ettiğimiz bir hatıraya sahibiz. Aziz Atam, her türlü zorluğu azimle ve inançla aşarak vatan kıldığınız ülkemizi ve cumhuriyetimizi, hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, 'millete efendilik yoktur, hizmet vardır' düsturuyla ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz hiç durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam etmekteyiz."