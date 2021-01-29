Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı
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Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı

29.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:17

Bir dergiye röportaj veren Aşık Sefai, konserinde slogan atan kalabalığa Ahmet Kaya hakkında söylediği sözlerden sonra Kaya'nın kendisini aradığını ve "Benim için söylediğin ifadelere istinaden aradım. Sen de benim mert düşmanımsın" dediğini aktardı.

Aylık çıkarılan 'Ayarsız' isimli dergide Mehmet Yusuf Savaş tarafından, Ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Aşık Sefai ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Aşık Sefai'nin Ahmet Kaya ile ilgili anısı damga vurdu.

"NEREDESİN MERT DÜŞMANIM NEREDE?"

"Ahmet Kaya'nın sizinle ilgili 'Bana Sefai'yi verin bütün solcu sanatçılar sizin olsun' şeklinde bir cümlesi olduğu söyleniyor. Kendisiyle hayattayken bir irtibatınız oldu mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Aşık Sefai, "O cümle, Unkapanı'nda konuşulmuş. O meclisteki arkadaşlar anlattı. Sohbet esnasında, 'Sağda sanatçı mı var…' diye konuşuluyormuş. Kendisi de Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Ölüden şeytan bile elini çekiyor. 'Ne demek' demiş, 'Soldaki sizin sanatçı gördüğünüz insanlar sizin olsun, bize Sefai'yi verin' demiş. Bu böyle bir de Bostancı Kültür Merkezi'nde programa çıkmıştım. Slogan atıyorlardı, 'Vur, vur inlesin Ahmet Kaya dinlesin' diye ben de saz kestim. 'Ya kardeşim niye bağırıyorsunuz' dedim 'Ahmet Kaya mert düşman. Adam içindekini söylüyor. Bir söz vardır, 'Neredesin mert düşmanım, nerede/ Namert dostlar dolaşır yörede' Ama bu çok tehlikeliydi. Salonda hava buz gibi düştü" ifadelerini kullandı.

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı
Aşık Sefai

AHMET KAYA O AKŞAM ARAMIŞ

O akşam Ahmet Kaya'nın kendisini aradığını belirten Aşık Sefai, şöyle devam etti: "O gece 02:30 gibi numarayı nereden bulduysa, aradı, 'Benim için söylediğin ifadelere istinaden aradım. Sen de benim mert düşmanımsın,' dedi teşekkür etti, kapattı. Bir de Frankfurt'ta konserlerimiz aynı güne denk geliyormuş. Benimki ile çakışmasın, Sefai Baba'ya sıkıntı çıkmasın diye programını bir hafta sonraya ertelemiş. Bunu bana (Türk-İslam) Federasyon'dan sonra söylediler."

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı
Haber Yorumları (7)
KAMİL: Aynı coğrafyada doğmuş büyümüş yaşayan insanlar hakkında mert düşman nedir ya?tuzağa düşmüş bir ifade şekli
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAVUZ: İnsan olmak böyle bir şey işte, Ahmet kaya dinlemeye devam
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
YALAN MI?: DİNCİLERİN KISIK SESLE, SOLCULARIN YÜKSEK SESLE, ÜLKÜCÜLERİN GİZLİ GİZLİ DİNLEDİĞİ ADAMDIR AHMET KAYA
Cevap Yaz 7 20 Yayından Kaldır
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