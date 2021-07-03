Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak Şengönül'de

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül atandı.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül atandı. Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, 2 yıldan beri görevini sürdürüyordu.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Bayram Işık'a ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, 9 Temmuz 2019'dan beri görevi sürdürüyordu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı