Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten yaz Kur'an kursu ziyareti

07.08.2019 12:51

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ile Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Bağlarbaşı Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu"na katılan çocuklarla bir araya geldi.

Yaz kursu kapsamında Kur'an-ı Kerim'i öğrenen çocuklara Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından çıkarılan "Çocuklar İçin Kutadgu Bilig" ve Ülkü Ocakları olarak çıkarmış oldukları diğer yayınlardan hediye eden Ateş, çocuklara lokum ikram ederek onlarla sohbet etti.

Çocuklarla yaptığı sohbette Kur'an-ı Kerim'i okumanın ehemmiyetine değinen Sinan Ateş, "Hadis-i şerif uyarınca sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hocalarınızdan da sizlerden de Allah razı olsun. Kur'an'ı en güzel şekilde öğretiyorsunuz tabi yüce Allah'ın buyruklarının neler olduğunu da anlamıyla mutlaka hocalarınız öğretiyordur" dedi.

Çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları olarak Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda hazırladığımız yayınlarımız var. Son olarak hazırladığımız Yusuf Has Hacip'in 950 yıl önce yazmış olduğu Kutadgu Bilig'i çocuklar için hazırladık. Bu kitabı mutluluk veren bilgi olarak çeviriyorlar ama aslında Kut Veren Bilgi'dir. İslamiyet öncesinde Kutluk inancı vardır Türklerde. Hükümdarlara Tanrı tarafından hükümdarlığın bahşedildiğine inanılırdı. Bu kitabın adı da Kut Veren Bilgi'dir. İslamiyet'ten sonra Türk medeniyetinin ortaya koyduğu en önemli eserlerden biridir. Biz, Ülkü Ocakları olarak bu kitapları sizin seviyenize uygun olarak hazırladık. İnşallah sizler Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra bunu da okursunuz."

Sohbetin sonunda çocuklara başarılar dileyen Ateş, Ülkü Ocakları olarak Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu yaz Kur'an kurslarını ziyaret ettiklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA