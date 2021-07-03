Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kartal'da yaptırdığı okullarla eğitime destek olan, iş ve eğitim dünyasının sevilen ismi Ülkü Bora, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdai Camii'nde kılınan cenaze sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da yaptırdığı okullarla eğitime destek olan, iş ve eğitim dünyasının sevilen ismi Ülkü Bora, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdai Camii'nde kılınan cenaze sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da yaptırdığı Burak Bora Anadolu Lisesi, Ülkü Bora Ortaokulu, Gürbüz Bora İlkokulu'nun yanı sıra muhtaç ailelere yemek yardımı yapılan AŞ evini kuran ve yaşamı boyunca çok sayıda öğrenciye destek olan, Ülkü Bora, uzun süredir kaldığı Darüşşafaka Bakım Evi'nde hayatını kaybetti. Ülkü Bora'nın ani ölümü eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Burak Bora Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma töreni sonrası, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ülkü Bora'nın naaşı Soğanlık Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Ülkü Bora'nın anma törenine yakınları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İlçe Mülki İdare Amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Bora'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaşamı boyunca Kartal'da ve birçok yerde eğitime desteğini esirgemeyen Ülkü Bora'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Bora, Kartal'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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