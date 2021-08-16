Ülkeyi Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili bomba iddia: Paraları helikoptere sığmadı
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Ülkeyi Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili bomba iddia: Paraları helikoptere sığmadı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin arabalar dolusu parayla kaçtığı öne sürüldü. Gani'nin arabalarla taşıdığı paralarının kaçtığı helikoptere sığmadığı ve bir kısmının bu sebeple uçuş pistinde bırakıldığı iddia edildi.

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, pek çok ülke Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etti. Sivil Afganlar ise ülkeden kaçmak için havaalanına akın etti. Çaresiz halk, havalanan uçakların iniş takımlarına tutunarak başka bir ülkeye göç etme umudu ile ölüme davetiye çıkarıyor.

Havaalanında tam bir kaos ortamı hakimken Taliban'ın Kabil'e girmesinden sonra ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. "Kan dökülmemesi için ülkemden ayrıldım" diyen Gani'nin para dolu arabalarla kaçtığı öne sürüldü.

PARALAR HELİKOPTERE SIĞMADI

Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği'nden yetkililer Sputnik haber ajansına Eşref Gani'nin nakit para dolu arabalarla kaçmakta olduğunu, ancak paranın hepsinin helikoptere sığmaması nedeniyle bir kısmının havalimanında bırakıldığını söyledi.

"SIĞMAYINCA PARANIN BİR KISMI PİSTTE BIRAKILDI"

Büyükelçilik Sözcüsü Nikita İşenko, Gani'nin ülkesinden kaçışına ilişkin şunları anlattı: "Rejimin çöküşüne gelince, Gani'nin Afganistan'dan kaçış biçimi bunu en iyi biçimde tasvir ediyor: Nakit parayla dolu dört araba, paranın bir kısmını helikoptere yerleştirmeye çalıştılar, fakat hepsi sığmadı. Bu nedenle paranın bir kısmı uçuş pistinde bırakıldı."

Ülkeyi Taliban'a bırakıp kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili bomba iddia: Paraları helikoptere sığmadı
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