Ülkesini Taliban'a bırakan Afgan Cumhurbaşkanı Gani, Tacikistan'dan da kaçtı! Yeni adresi Umman
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Ülkesini Taliban'a bırakan Afgan Cumhurbaşkanı Gani, Tacikistan'dan da kaçtı! Yeni adresi Umman

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabil'de de kontrolü sağlamasının ardından Tacikistan'a kaçan ve yanındaki paralarının uçağa sığmadığı iddia edilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani adres değiştirdi. Gani Tacikistan'dan Umman'a geçti.

Afganistan'da yaşanan çalkantılı süreç, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Taliban üyelerinin dün Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yerleşmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de ülkeyi terk ettiği görüntüler medyaya yansıdı. Hatta, yanındaki paraların uçağa sığmadığı iddia edilen Gani'nin paralarının bir kısmına havaalanında bırakmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

TACİKİSTAN'DAN UMMAN'A GEÇTİ

Dün Tacikistan'a geçen Eşref Gani, 1 günün ardından hemen adres değiştirdi. Gani'nin yeni adresi yine bir körfez ülkesi oldu. Gani, Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusu olan Umman'a geçti. Ancak bu bilgi Körfez ülkesi Umman tarafından doğrulanmadı.

Ülkesini Taliban'a bırakan Afgan Cumhurbaşkanı, Tacikistan'dan da kaçtı! Yeni adresi Umman

"UMMAN TABİİ Kİ YALANLAYACAK"

Afganistan hükümetine yakın bir kaynak Sputnik haber ajansına açıklamasında, "Benim bildiğime göre Cumhurbaşkanı, Umman'da" dedi. Kaynak, Umman liderliğinin söz konusu haberleri yalanladığına ilişkin soru karşısındaysa, "Tabii ki yalanlayacaklar" ifadesini kullandı.

Ülkesini Taliban'a bırakan Afgan Cumhurbaşkanı Gani, Tacikistan'dan da kaçtı! Yeni adresi Umman
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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