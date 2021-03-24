Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek
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Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek

24.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın, 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği daha sonra sıcaklıkların artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Gün boyu yağmur ve sulu kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da gece yüksek kesimlere kar yağabilir.

KARIN ARDINDAN YAĞMUR

Öte yandan Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek. İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede yarın kar yağışı hafifleyecek.

Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak. Kıyı bölgelerde hava bulutlu, gece zirai don riski bulunuyor.

SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 24-30 Mart haftalık hava durumu grafiği:

Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek
Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek
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