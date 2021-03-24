Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın, 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği daha sonra sıcaklıkların artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.