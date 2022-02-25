"Ülkemizin Stratejik Ürünü Fındık" paneli yapıldı

GİRESUN (Bültenler) - Fındık konusunda Bölgesel Kalkınma Üniversitesi ilan edilmiş olan Üniversitemizin, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı kapsamında yürüteceği çalışmaların da ele alındığı panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Üniversitelerin, bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına katkı yapan stratejik ürünleri destekleme noktasında önemli iki sorumluluğu bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birincisinin nitelikli insan gücü yetiştirmek, ikincisinin de bilgi ve teknoloji üreterek katma değerli ürünleri desteklemek olduğuna vurgu yaptı.

TÜBİTAK-MAM adına yürütülen ve koordinatörlüğünü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar'ın yaptığı "IPA INNOFOOD" projesinin de tanıtıldığı etkinlikte, Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar'ın yanı sıra, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Gıda Sanayi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Pala, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Myco Twın Proje Proje Koordinatörü Dr. Hayrettin Özer de ayrıca birer konuşma yaptılar.

Panelin öğleden sonraki oturumunda, "Fındığın Önemi ve Geleceği" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Pala'nın yaptığı oturumda, Arslantürk Firması Genel Müdürü Sebahattin Arslantürk, "Fındığın Tarımı, İşlenmesi ve Mevcut Durumu" konulu bir konuşma yaptı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Hamza Bölük de, "Fındığın Geleceğinde Lisanslı Depoculuğun Önemi" başlıkla bir sunum gerçekleştirdi.

Gaffaro Fındık Firması temsilcisi Halil Ak'ın, "Fındığın Uluslar arası Pazarlarda Rekabet Gücü ve Geleceği" konulu konuşmasının ardından, Ordu Gürsoy Firması yetkilisi Dursun Gürsoy, "Fındıkta Katma Değerli Yüksek Ürünlere Dönüşüm ve Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri" konulu bir sunum yaptı.

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