Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu!

Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcilerimize başarılar dileriz!

Wild Rift Origin Series fırtınası son süratle esmeye devam ediyor. Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu.

300.000 Euro ödül havuzlu Origin Series turnuvası için espor takımları kıran kırana bir mücadele veriyor. Dün oynanan aylık eleme maçların ardından kazananlar ağacından son 8 takım arasına kalmayı başarıp "Origin Series Aylık Finalleri"nde mücadele edecek temsilcilerimiz belli oldu.

Digital Athletics

Futbolist

Sangal Esports

BAL Espor

Kaybedenler ağacında mücadelesine devam eden bilinen temsilcilerimiz ise şu şekilde:

Regnum Carya Esports

SuperMassive Blaze

Unity Esports

Unknownpros

NASR Esports

XFlow Esports

Les Lions Espor

fastPay Wildcats

Playerbros ekibi olarak ülkemizi temsil edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Kadir Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mehmet Topal Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 22:50:06. #1.16#

title