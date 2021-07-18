Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu!

Temsilcilerimize başarılar dileriz!

Wild Rift Origin Series fırtınası son süratle esmeye devam ediyor. Ülkemizi Wild Rift Origin Series Aylık Finallerde temsil edecek takımlar belli oldu.

300.000 Euro ödül havuzlu Origin Series turnuvası için espor takımları kıran kırana bir mücadele veriyor. Dün oynanan aylık eleme maçların ardından kazananlar ağacından son 8 takım arasına kalmayı başarıp "Origin Series Aylık Finalleri"nde mücadele edecek temsilcilerimiz belli oldu.

Digital Athletics

Futbolist

Sangal Esports

BAL Espor

Kaybedenler ağacında mücadelesine devam eden bilinen temsilcilerimiz ise şu şekilde:

Regnum Carya Esports

SuperMassive Blaze

Unity Esports

Unknownpros

NASR Esports

XFlow Esports

Les Lions Espor

fastPay Wildcats

Playerbros ekibi olarak ülkemizi temsil edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros