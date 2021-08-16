ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLERDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR.

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yardım...

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yardım kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için aşağıda yer alan banka hesap numaralarına bağış yapabilir veya "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya SMS (1 SMS 10 TL'dir) göndererek destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Bakanlığın ilgili yazısına göz atabilirsiniz...

Kaynak: Habermetre