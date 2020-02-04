Ülke genelindeki uygulamalarda 2 bin 929 kişi yakalandı

04.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:51

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde narkotik ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 929 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 52 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 7 günde 2 bin 929 zanlıyı yakaladı. Uygulamalar ekseninde 99 kilogram esrar, 65 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 3,5 kilogram bonzai, 21,5 kilogram metamfetamin, 43 bin 586 ecstasy, 35 adet tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 50 bin 350 TL para ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA