Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı

09.12.2020 07:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:11
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Mamak devriye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da geçtiğimiz gün Mamak Devriye Polis ekipleri, Çarşıiçi Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde ve güzergahlarda megafonla vatandaşları evlerine yönlendirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Hakan Barut (23) olduğu anlaşılan şüphelinin farklı şehirlerde işlediği 55 adet suçtan kaydının, 47 adet aranmasın ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Barut, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Suç makinesi polis kovalamacasında yakalandı
Suç makinesi polis kovalamacasında yakalandı
- Muğla'da 15 ayrı suçtan aranan şüpheli mezarlıkta yakalandı
- Muğla'da 15 ayrı suçtan aranan şüpheli mezarlıkta yakalandı
35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Ersun Yanal Sinan Gümüş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 07:11:41. #1.15#
title