13 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Doktor ihbar etti, gerçek ortaya çıktı

16.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:23

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk kentinde, 13 yaşındaki kız öğrencinin 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rusya yerel basınında yer alan haberlere göre gerçek, hastaneye giden 13 yaşındaki kızın hamile olduğunu tespit eden doktorların emniyete haber vermesiyle ortaya çıktı.

5-6 YILDIR BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDI

Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk kentinde meydana gelen olay Rusya gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşı olduğu öğrenilen 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldı. Çocukların Krasnoyarsk kentinde farklı okullarda eğitim gördükleri, ancak 5-6 yıldır birbirlerini tanıdıkları öğrenildi.

AİLESİ DURUMU KABULLENİYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre hamile olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki kızın ailesinin durumu kabul ettiği, kızın da çocuğu doğurmak istediği iddia edilirken okulun öğrencisine desteği vereceği, mümkün olabilecek tüm yardımları sunacağını duyurduğu belirtildi.

"BÖYLE BİR DURUM MÜMKÜN OLABİLİR"

Konuyla alakalı Rus yerel basınına açıklama yapan bir doktor, teorik olarak böyle bir durumun mümkün olabileceğini söyledi. Asıl gerçeğin, yapılacak olacak DNA testleri sonucunda öğrenileceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA EVLİLER

Öte yandan yapılan araştırma sonucunda iki çocuğun sosyal medya hesaplarında ilişki durumalrının birbirleriyle 'evli' olarak işaretlendiği öğrenildi. Çocukların kimlikleriyle alakalı ise bir bilgi verilmedi.