Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf'te incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf'te incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf'te incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı ziyaret ve incelemeler yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı ziyaret ve incelemeler yaptı.

Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği ilçede, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'i makamında ziyaret etti.

Ardından ilçedeki tarihi Zeynel Bey ile İmam Abdullah türbeleri, Artuklu Hamamı, El-Rızk Camii, Kızlar Camii, Sultan Süleyman Camii ve Hasankeyf Müzesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra Balpınar belde yolunun açılışını yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile Batman Milletvekili Ziver Özdemi ve Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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