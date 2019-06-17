Ulaş'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları açıldı.

Ulaş Müftülüğü "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" ilkesiyle merkez ve köy camilerinde yaz Kur'an kursu düzenledi.

Hatipler Camisinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, çocukları kurslara davet ederek, "Okulların tatile girmesiyle Allah'ın bize emaneti, yuvalarımızın neşesi yavrularımız bugünden itibaren kurslarımıza başladı. Kurslarımızda çocuklarımız Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, ahlaki değerlerimizi ve arkadaşlık ortamını öğrenecekler. Ailemizin göz bebeği ve geleceğimizin umudu çocuklarımızın manevi ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz. Elinde Kuran göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi müminler yetiştirmek için emek vereceğiz." dedi.

Kendir, kurslarda eğitmenlik yapacak din görevlilerine teşekkür etti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü

Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş'a tebriklerini ileten Kuruçay, "İlçe Jandarma Komutanlığının ilçe halkının ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasındaki çalışmaları takdirle karşılanmakta. Milletimizin gönlünde her zaman yeri olan jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Demirbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA