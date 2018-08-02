Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Merkez Camisi'nde düzenlenen bilgi yarışmasında konuşan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, merkez ve köylerde açılan kurslara katılan öğrencilerin temel dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim'i okuma becerilerini değerlendirmek için yarışma düzenlediklerini söyledi.

Jüri başkanlığını Kendir'in yaptığı yarışmada Baharözü köyünden Sefa Akbulut 1'inci, Yağdonduran köyünden Ahmet Akdoğan 2'inci, Kurtoğlu köyünden Zeynep Şeker de 3'üncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi