Ulaş'ta kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi
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Sivas, Güncel

Ulaş'ta kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, kamu kurum ve kuruluş binalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

16.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:16
Ulaş'ta kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, kamu kurum ve kuruluş binalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Ulaş Belediyesi, koronavirüs tedbirler kapsamında başlattığı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kaymakamlığı ile diğer kamu binalarını dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Turan İlbey, "Kamu binalarını dezenfekte işlemlerini tamamlayarak, hijyenik ortamlarda hizmetin devamını sağlamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu her ortak alanı, hizmet sunulan her yeri hijyenik koşullara kavuşturmak için ekiplerimiz periyodik olarak dezenfekte işlemlerine devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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