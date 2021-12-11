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Ulaş Kaymakamı Sözen, jandarmanın denetimlerini takip etti

Ulaş Kaymakamı Sözen, jandarmanın denetimlerini takip etti
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, jandarmanın kontrol noktalarındaki denetimlerine katıldı.

MALATYA (AA) - Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, jandarmanın kontrol noktalarındaki denetimlerine katıldı.

Jandarma ekipleri, Sivas- Malatya kara yolunun ilçe sınırlarında kalan kısmında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı takip eden Sözen, yol kontrolü ve arama faaliyetlerini denetleyerek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Sözen, kontrol noktalarında sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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