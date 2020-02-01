Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu
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Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, halı saha spor kompleksinde incelemede bulundu.

01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:56
Ulaş Kaymakamı Akköz, halı sahada incelemede bulundu

Ulaş Kaymakamı Akköz, halı saha kompleksinde incelemede bulundu.

tarafından yapılan spor tesislerini inceleyen Akköz, yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin ve öğrencilerin boş zamanlarında güzel vakit geçirmeleri için tesis yaptıklarını belirten Akköz, "Sahamız son derece temiz ve düzenli, gençlerimiz aktif şekilde sahamızı kullanıyor. Önümüzdeki günlerde kaynaşmayı sağlamak amacıyla bir turnuvası düzenleyeceğiz. Halı sahanın Ulaş Gölü mesire alanı içerisinde olması büyük bir avantaj, ilçeye piknik yapmaya gelen misafirler de futbol oynama imkanı bulacak." dedi.

Kaynak: AA
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