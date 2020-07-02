Ulaş Kaymakamı Akköz, esnafa maske dağıttı
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.
02.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:58
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.
Ziyaretler esnasında konuşan Kaymakam Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda temizlik, maske ve sosyal mesafe konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.
Esnafa maske dağıtan Kaymakam Akköz'e ziyaretleri sırasında İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey de eşlik etti. - SİVAS
Kaynak: İHA