Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Mazbatasını Aldı

MHP'den Ulaş Belediye Başkanı seçilen Turan İlbey, mazbatasını alarak göreve başladı.



İlbey, Sivas Adliyesi'nde düzenlenen törende Ulaş İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emel Konuk'tan mazbatasını aldı.

Daha sonra ilçeye geçerek Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'den belediyenin mührünü alan İlbey, makamında tebrikleri kabul etti.

Seçim süreci boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlbey, "Karşılıklı saygı çerçevesinde bir seçim geçirdik. Bundan sonra bizler, belediye meclis üyelerimizle önümüzdeki 5 yıl boyunca Ulaş'ta hemşehrilerimize daha iyi hizmet yapmanın gayretinde olacağız. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli kriter olacak. Ulaş'ı daha ileri noktaya taşımak için çalışacağız." dedi.



MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de İlbey'e başarılar dileyerek, yarım kalan ya da yeni projelerin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Devri teslim törenine, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve MHP İlçe Başkanı Burhanettin Durak da katıldı.

Kaynak: AA