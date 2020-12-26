Ula'nın yeni Belediye Başkanı Özay Türkler
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Ula'nın yeni Belediye Başkanı Özay Türkler

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:04
Ula'nın yeni Belediye Başkanı Özay Türkler

Bir hafta önce belediye çalışmalarını incelemek için gittiği Gölcük Mahallesinde kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın yerine yeni Başkan seçimi için Ula Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı için Cumhur ittifakı adayı Özay Türkler ve Millet ittifakından...

Bir hafta önce belediye çalışmalarını incelemek için gittiği Gölcük Mahallesinde kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın yerine yeni Başkan seçimi için Ula Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı için Cumhur ittifakı adayı Özay Türkler ve Millet ittifakından CHP'li Mustafa Dağlıoğlu aday oldu.

Ula Belediye Meclis salonunda yapılan oylamada ilk turda Cumhur İttifakı adayı Özay Türkler 9 oy, Millet ittifakı adayı Mustafa Dağlıoğlu 6 oy aldı. Oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamadı. İkinci turda da üçte iki çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda salt çoğunluk arandı. Bu turda Cumhur ittifakının adayı Özay Türkler 9 oy ve Millet ittifakının adayı da Mustafa Dağlıoğlu 6 oy aldı. Oylamada salt çoğunluğu sağlayan Cumhur ittifakının adayı Özer Türkler Ula'nın yeni Belediye başkanı seçildi.

16 Belediye Meclis üyesine sahip Ula Belediyesi, Başkan İsmail Akkaya'nın vefatı sorası 15 meclis üyesine düştü. Mecliste Cumhur ittifakının 7 AK Parti ve 2 MHP'li üyesi bulunurken, Millet ittifakı 6 meclis üyesine sahip.

Ula'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Özay Türkler seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya benim görev şehidi olarak saydığım yeri doldurulamayacak İsmail Başkanımızın yerine bir Belediye Başkanı seçmek için toplandık. Gönül isterdi ki İsmail Başkanımız yaşasın ve görevini layıkıyla devam etsin. Maalesef ölüm de hayatın bir gerçeği. Cumhur ittifakı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum beni bu göreve layık gördükleri için. Bundan sonra İsmail başkanımızın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 01:11:43. #1.14#
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