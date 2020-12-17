Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti
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Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

17.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:34

Muğla'nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi. 31 Mart'ta AK Parti'den belediye başkanı seçilen Akkaya, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde rahatsızlanan Akkaya, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. 112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akkaya, ambulans içinde ekipler tarafından sürekli olarak duran kalbi çalıştırılması için masaj yapıldığı öğrenildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahale rağmen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kurtarılmadı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken ailesi ve belediye çalışanları Acil Servis önünde toplandı. Akkaya'nın ölüm haberi üzerine yakınları fenalık geçirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:35:00. #1.15#
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