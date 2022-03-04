Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti - Haberler

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Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

Ukrayna'da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerini ve zırhlı araçlarını imha etti.

Ukrayna'da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerini ve zırhlı araçlarını imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdüyor. Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak ta dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti. Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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