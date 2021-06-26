Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı
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Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı

Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Ukraynalı turistlerin taşındığı minibüs, refüje çarpıp, karşı şeride geçerek, otomobile çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Ukraynalı turistlerin taşındığı minibüs, refüje çarpıp, karşı şeride geçerek, otomobile çarptı. Kazada 5'i turist 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Turistleri taşıyan Ali Rıza Güngörmüş (52) yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra karşı şeritte Enes Öztunç'un (36) kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ve otomobildeki 1 kişi dahil 5'i turist 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın, minibüs sürücüsü Ali Rıza Güngörmüş'ün direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı
Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı
Ukraynalı turistlerin minibüsü, otomobile çarptı: 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam Keleş

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