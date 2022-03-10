Ukraynalı sivillerin Romanya sınırında bekleyişi - Haberler

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Ukraynalı sivillerin Romanya sınırında bekleyişi

AA - Mutlu Erdem - Güncel
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Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişi devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişi devam ediyor. Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Ukraynalı sivillerin Romanya sınırında bekleyişi

Ukraynalı sivillerin Romanya sınırında bekleyişi

Ukraynalı sivillerin Romanya sınırında bekleyişi

AA / Mutlu Erdem - Güncel

Ukrayna, Romanya, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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