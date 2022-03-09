Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor - Haberler

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Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

AA - Mutlu Erdem - Güncel
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Son dakika haber... Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Savaş mağdurları, yeni hayata başlangıç noktalarından olan sınır kapısına uzun süren yolculuğun ardından ulaşıyor.

Sınıra varan Ukraynalılar, işlemlerin sonrasında Romanya'ya kabul ediliyor.

Şartları olumsuzlaştıran soğuk havayla da mücadele eden Ukraynalılar, bölgede kurulan çadırlarda kısa süre konaklatılıyor. Daha sonra savaş mağdurları, yolculuklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

AA / Mutlu Erdem - Güncel

Ukrayna, Romanya, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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