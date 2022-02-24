Son dakika haber... Ukraynalı kadından Rus askere: "Silahları bombaları bırakın" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ukraynalı kadından Rus askere: "Silahları bombaları bırakın"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın yönelik operasyonunda Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi. Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine isyan etti. Kadın, Rus askere, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kherson, Ukrayna, İsyan, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title