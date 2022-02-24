Son dakika haber... Ukraynalı kadından Rus askere: "Silahları bombaları bırakın"

Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın yönelik operasyonunda Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi. Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine isyan etti. Kadın, Rus askere, "Silahları bombaları bırakın" diyerek tepki gösterdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel