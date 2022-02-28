Ukraynalı çiftçinin, Rus tankını kaçırdığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı
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Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı bir çiftçinin boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar da sosyal medyada çok konuşuldu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Savaştaki ilginç görüntüler de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor.
BİRÇOK AMAÇ İÇİN KULLANILABİLİYOR
Yayınlanan son videoda Ukraynalı bir çiftçinin, bir Rus MT-LB tankını traktörüne bağlayarak götürdüğü anlar yer alıyor.MT-LB, üstüne alçak irtifa hava savunma sistemi Strela-10/Uçaksavar/Tanksavar vs. değişik silahlar monte edilebilen Rus zırhlı/paletli savaş aracı. ZMA/ZPT olarak biliniyor.
ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIRAKTILAR
Ukrayna'daki işgal girişiminde yer alan Rus tanklarından birçoğu, yakıtları tükenince Rus askerleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde bırakılmıştı.