Ukraynalı çiftçinin, Rus tankını kaçırdığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı - Haberler

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Ukraynalı çiftçinin, Rus tankını kaçırdığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Komik - İlginç
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Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı bir çiftçinin boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar da sosyal medyada çok konuşuldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Savaştaki ilginç görüntüler de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor.

BİRÇOK AMAÇ İÇİN KULLANILABİLİYOR

Yayınlanan son videoda Ukraynalı bir çiftçinin, bir Rus MT-LB tankını traktörüne bağlayarak götürdüğü anlar yer alıyor.MT-LB, üstüne alçak irtifa hava savunma sistemi Strela-10/Uçaksavar/Tanksavar vs. değişik silahlar monte edilebilen Rus zırhlı/paletli savaş aracı. ZMA/ZPT olarak biliniyor.

ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIRAKTILAR

Ukrayna'daki işgal girişiminde yer alan Rus tanklarından birçoğu, yakıtları tükenince Rus askerleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde bırakılmıştı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Komik - İlginç

Ukrayna, Rusya, Komik - İlginç, Dünya, Güncel, Haberler

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