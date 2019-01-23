Ukrayna ve Makedonya Arasında Vize Anlaşması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ve Ukrayna arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilmesi için gerekli son anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bondar ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktor Dimovski'nin katıldığı toplantıda vize rejimi anlaşması imzalandığı belirtildi. Böylece, iki ülke arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilecek.

Görüşmede vize konusunun yanı sıra, iki ülke arasında yapılabilecek bölgesel iş ortaklıklarına ve Rusya'nın tehditkar tutumuna da değinildiği belirtildi. - KİEV

Kaynak: İHA