Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı

AA, Talha Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya artan saldırganlığı" nedeniyle Rusya'daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına Rusya'yı ziyaret etmekten kaçınmaları ve orada bulunanların da bir an önce bu ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title