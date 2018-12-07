Ukrayna, Üç Türk Vatandaşını, Sahte Pasaport Gerekçesiyle Sınır Dışı Etti

Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Havalimanı'na bu sabah İstanbul'dan gelen üç Türk vatandaşının, sahte pasaportlarla ülkeye giriş yapmaya çalıştıkları belirtildi0.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu sabah İstanbul'dan Lviv'e gelen üç Türk vatandaşının pasaport kontrolleri sırasında, pasaport görevlilerine ibraz ettikleri pasaportlarda bazı verilerin değiştirildiğinin tespit edildiği; daha sonra bu yolcuların kişisel eşyalarında yapılan incelemelerde, gerçek kimlik kartlarının bulunduğu ifade edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Üç Türk vatandaşı hakkında, sahte belge ibraz etmek suçuyla suç duyurusunda bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu Türk vatandaşlarının ilk uçakla Türkiye'ye geri gönderilecekleri dile getirildi.

Ukrayna'nın en batısında bulunan ve Polonya sınırına 75 kilometre mesafede yer alan Lviv, AB ülkelerine kaçak yoldan girmeye çalışan pek çok kişi tarafından, geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ukrayna sınır güvenlik birimleri, özellikle son iki yıldır, önemli bir kısmını Türk vatandaşlaırnın teşkil ettiği çok sayıda kişiyi, Lviv üzerinden Polonya'ya kaçak girmeye çalışırken yakalamıştı. - Berktay