Ukrayna Savunma Bakanlığı hacker ordusu kuruyor! Tek şart Rus olmamak

Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsurları vuruldu. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna'nın önemli kurumlarına karşı siber saldırı düzenlemeye başladı.

GÖNÜLLÜ HACKER ARANIYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkenin siber saldırılar altında olduğu belirtilirken bu saldırıların üstesinden gelmek için gönüllü hackerlar arandığı açıklandı. Hacker forumlarına gönderilen duyuru mesajlarında hackerlar kurulacak siber orduya davet edilirken mesajın içeriğinde "Ukrayna siber topluluğu, ülkemizin siber savunmasına katılmanın zamanı geldi!" ifadelerine yer verildi."

BAŞVURU YAPAN HACKERLARIN RUS OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kiev'de bulunan bir siber güvenlik şirketinin kurucusu Yegor Aushev konu ile ilgili yaptığı açıklamada, siber ordu kurmanın Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine olduğunu belirtirken bu tür bir yapılanma için geç kalındığını vurguladı. Siber orduya alınacak olan hackerların başvurularının incelendiğini belirten Yegor, hackerların Rus olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını belirtti.