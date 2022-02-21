Ukrayna, Rusya'nın "Ukraynalı sabotaj grubunu yok ettiği" iddiasını yalanladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sınırlarında "Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiği" iddiasını yalanladı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'yı "yalan üreten fabrikasını derhal durdurmaya" çağırdı.

Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcılar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya'nın topraklarını, sınır geçiş noktalarını bombalamadığını ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmediğini belirten Kuleba, ülkesinin bunları planlamadığını da kaydetti.

Rusya Güney Askeri Bölgesi, Ukrayna'dan Rusya'ya geçmeye çalıştığı öne sürülen iki zırhlı araçla 5 kişilik "Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini" duyurmuştu. Ayrıca Ukrayna'dan ateşlendiği iddia edilen bir top mermisinin, Rostov bölgesindeki bir sınır kontrol noktasına isabet ettiği öne sürülmüştü.