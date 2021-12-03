Ukrayna: Rusya'nın krizi tırmandırma olasılığı için en muhtemel zaman ocak sonu
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma ihtimaline işaret ederek bunun için en muhtemel zamanın, 2022 Ocak sonu olduğunu kaydetti.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma ihtimaline işaret ederek bunun için en muhtemel zamanın, 2022 Ocak sonu olduğunu kaydetti.
Reznikov, parlamentoda Rusya ile krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna sınırları civarında yaklaşık 94 bin Rus askeri olduğunun tahmin edildiğini belirten Reznikov, istihbarat biriminin en kötüsü dahil, tüm senaryolar üzerinde çalıştığını aktardı.
Reznikov, istihbarat birimine göre Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma olasılığının bulunduğunu ve bunun için en muhtemel zamanın, gelecek yıl ocak sonu olduğunu kaydetti.
Bunun zorunlu değil, muhtemel bir senaryo olduğuna dikkati çeken Reznikov, görevlerinin bunun yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantısının ardından Rusya'ya sert mesajlar verdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."
AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri