Ukrayna: Rusya ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, "Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, " Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." dedi.
Zelenskiy, 1+1 kanalına verdiği röportajda, Biden ile dünkü telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.
Görüşmeye ilişkin Zelenskiy, "ABD Başkanından, Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." ifadesini kullandı.
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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri