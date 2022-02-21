Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz - Haberler
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Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi.

"Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.

Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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