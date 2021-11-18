Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı - Haberler
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Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükümetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna- Türkiye hükümetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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