Ukrayna ordusundan Rusya'ya gönderme! Cansız bedenlerden Z harfi yaptılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil Rus işgaline karşı direnirken, Rus ordusunun kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyaya Ukraynalı askerler tarafından yansıyan çarpıcı görüntüler gündem oldu.

ÖLEN RUS ASKERLERİNDEN Z HARFİ YAPIP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

İşgalin 19. gününde Rus ordusunun ağır kayıpları devam ediyor. Ukrayna ordusu yaşanan yaşanan savaşta psikolojik olarak öne geçmek için ölen Rus askerlerinden Z harfi oluşturmaya başladı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oluşturan görüntüler belli kesimler tarafından ölü insanlara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki çekti.

Z HARFİ RUS ORDUSU İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Savaşın ilk günlerinden beri, Rus tanklarının "Z" harfi ile işaretlenmiş zırhlı araçları dikkat çekiyor. Uzmanlar, dost ateşinden kaçınmak için belirgin beyaz bir Z harfi çizildiği belirtilirken, bu durum da uluslararası basında 'savaşın bir işareti' olarak yorumlandı. Tanklara yapılan işaretler, Müttefik işgal kuvvetlerinin Kuveyt'i kurtarmak için gönderdiği Birinci Körfez Savaşı'ndaki Birleşik Krallık ve ABD taktiklerini de hatırlattı.