Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine Türk halkından yardım paketleri

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan duyurudan sonra, Ukrayna elçiliğine Türk ve Ukrayna vatandaşları tarafından insani yardım paketleri bağışı yapılıyor.

Yardım kolileri, elçilik binasında yer alan bahçede ayrıştırılarak Ukrayna'ya gönderilecek.

Koliler içerisinde, ilaç, gıda, çocuk bezi, maması, battaniye ve yorgan yer alıyor.