Ukrayna NATO'ya üye oldu mu? 14 Haziran NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna NATO'ya üye mi oldu?

14 Haziran Pazartesi günü NATO Liderler Zirvesi yapıldı. Zirvede konuşulan konulardan birisi Ukrayna'nın NATO üyeliği oldu. Peki, Ukrayna NATO'ya üye oldu mu? NATO'ya üye olan ülkeler nelerdir? En son NATO'ya hangi ülke üye oldu? Detaylar haberimizde.

NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıklamasına Rusya yerine ilk itiraz ABD'den geldi. NATO Liderler Zirvesi sonrası konuşan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın üyeliğine yönelik, "NATO'ya girmeden önce yolsuzluğu temizlemeleri ve başka kriterleri karşılamaları gerekiyor" tepkisini gösterdi. Ukrayna NATO'ya üye oldu mu? 14 Haziran NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna NATO'ya üye mi oldu?

UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLDU MU?

NATO, Ukrayna'yı ittifak üye olarak kabul ettiği açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

Zelenskiy Twitter hesabından, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

BİDEN'DAN UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİNE İTİRAZ GELDİ

Zelenskiy'nin bu sözlerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliği için çok çalışması gerektiğini kaydederek NATO üyeliği isteyen Ukrayna yönetimine yolsuzluk uyarısı yaptı.

Biden, "Ukrayna'nın Rusya'ya direnmesi için ellerinden geleni yapacaklarını" söylese de, "Ukrayna'nın NATO'ya girmeden önce yolsuzluğu temizlemesi ve başka kriterleri karşılaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.