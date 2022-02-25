Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına Kiev sokaklarından yanıt verdi: Biz buradayız, ülkemizi savunuyoruz - Haberler

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Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına Kiev sokaklarından yanıt verdi: Biz buradayız, ülkemizi savunuyoruz

Haberler.com, Emre İliksiz - Dünya
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Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hakkındaki iddiaları başkent Kiev sokaklarında çektiği bir videoyla yanıtladı. Zelenskiy, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

KİEV SOKAKLARINDAN PAYLAŞTI

Hakkındaki ülkeden kaçtığı iddiaları sosyal medyadan yanıt veren Zelenski, başkent Kiev sokaklarından bir video paylaşarak "Herkes burada, Cumhurbaşkanı da burada. Çok yaşa Ukrayna, kahraman askerimiz çok yaşasın" dedi.

"BURADAYIZ, ÜLKEMİZİ SAVUNUYORUZ"

Videoyu Instagram hesabından paylaşan Zelenski, halkına "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" mesajı da verdi.

Emre İliksiz
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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