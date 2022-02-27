Ukrayna lideri Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşacak "lejyoner birliği" kuruluyor - Haberler

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Ukrayna lideri Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşacak "lejyoner birliği" kuruluyor

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 4. güne girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir "lejyoner birliği" kurulacağını duyurdu. Başkent Kiev'de savaşın ön saflarında yer alan Zelenski, "Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir açıklama yaptı.

LEJYONER BİRLİĞİ KURULACAK

Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir "lejyoner birliği" kurulacağını duyurdu.

"BU BİRLİK ÜLKEMİZE DESTEK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Dün gece Kiev'de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenski, "Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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