Ukrayna lideri Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşacak "lejyoner birliği" kuruluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir açıklama yaptı.

LEJYONER BİRLİĞİ KURULACAK

Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir "lejyoner birliği" kurulacağını duyurdu.

"BU BİRLİK ÜLKEMİZE DESTEK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Dün gece Kiev'de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenski, "Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip" dedi.